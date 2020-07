Fortsatt oro för avtalslös brexit: ”Företagen vill ha tid på sig”

Enligt Peter Sandberg, verkställande direktör på Svenska handelskammaren i Storbritannien utgörs svårigheterna vid ett avtalslöst utträde inte bara av tullar och avgifter, utan också av problem med leveranskedjor och rekrytering.



Vad är de största orosmolnen just nu?



– Ett stort orosmoln är risken för ett avtalslöst utträde, som det varit hela tiden. Vi har haft det som scenario i flera år och det har varit många cliffhangers. Experter från alla fåll och kanter betonar riskerna med just detta. En annan risk är att Storbritannien drabbats hårt av covid-19 och att brexit inte är deras enda problem just nu. Det finns en risk att brexit-beslutet drunknar i sammanhanget. Samtidigt är varken britterna eller EU riktigt lika stöddiga längre. Man är försvagad på grund av pandemin och förhoppningsvis ser man vinsten i att förhandla fram ett avtal, säger han.

Hur påverkas svenska företag av osäkerheten?

– De påverkas ganska mycket naturligtvis. Det finns fantastiskt många företag i Storbritannien, över 1 000 svenska företag. Det är en viktig exportmarknad och världens femte största ekonomi, så de påverkas. Det är en fortsatt stor skillnad mellan vad ett avtalslöst utträde skulle innebära jämfört med någon form av avtal. Lämnar man utan avtal faller man tillbaka till VTO-regler, vilket innebär tullar och avgifter bland annat. Bland många företag oroar man sig för problem med leveranskedjor, vars risker redan belysts under pandemin.

– Det handlar också om att förhålla sig till ett nytt migrationssystem för en del företag, där rekrytering av europeisk personal inte är lika enkel. Men vi ska komma ihåg att det också handlar om ökade kostnader i en redan tuff ekonomisk situation. Företagen vill ha lång framförhållning, säger Peter Sandberg, vd för Svenska handelskammaren i Storbritannien.