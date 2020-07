Storfilmen "Tenet" skjuts upp igen

Enligt uträkningar från The Observer behöver Christopher Nolans film dra in minst 450 miljoner dollar för att gå runt.



"Tenet" har bland annat spelats in i Danmark, Norge och Estland och har Robert Pattinson och John David Washington i några av rollerna.



Filmen skulle först ha haft premiär den 17 juli och har redan skjutits upp två gånger, men nu är alltså oklart "Tenet" får premiär.