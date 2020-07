Guldpriset fortsätter att stiga

Under måndagskvällen noterades det högsta guldpriset sedan eurokrisen 2011, när ett uns guld såldes för 1800 dollar. Det motsvarar ett kilopris på över 530 000 kronor.



Enligt Skandias råvaruförvaltare Torbjörn Iwarsson har guldpriset ökat stabilt de senaste 20 åren, men att den till följd av coronakrisen kraftigt försvagade dollarn ligger bakom de senaste veckornas höjning.



Iwarson tror också att de stora ekonomiska stimulanspaketen som utfärdats under coronakrisen har lett till ett ökat intresse för guld och silver.



Efter beskedet om att EU-länderna till slut nådde en överenskommelse om coronastöd under tisdagen stig priset på guld med ytterligare en dryg procent, medan priset på silver under tisdagseftermiddagen var upp med drygt fem procent.