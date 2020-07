"The King of Staten Island" blandar flum och allvar

Titel: The King of Staten Island

Regissör: Judd Apatow

Manus: Judd Apatow, Pete Davidson, Dave Sirus

Skådespelare: Pete Davidson, Marisa Tomei, Bel Powley

Genre: Komedi, drama

Betyg: 3 av 5

"Staten Island, den enda plats som New Jerseys invånare ser ner på. Och från månen är allt man ser av Staten Island en stor soptipp".

Ja, det är inte den mest hippa platsen i och kring New York som man kan växa upp i, Staten Island. Och för Scott och hans kompisar fylls dagarna av gräs och sprucken asfalt, gräset röks och gör att allt går lite långsammare. Så man hinner med, enligt Scott.

Scott är 24, men bor kvar hemma hos mamma, syrran drar iväg på college och pappan, som var brandman dog när ett eldhärjat hotell rasade ihop. Scotts dröm är att öppna en tatueringsrestaurang, nåt som inte ens hans polare tror på. De är märkta för livet av hans misslyckade tatueringar, dessutom vem vill se någon bli tatuerad när man ska äta?

Ni hör, det är upplagt för en flummig komedi. Och det är dimmigt, småkul en bra bit in i filmen. Sen knackar allvaret på.

Mamman träffar en snubbe som är jävligt besvärlig, till en början. Och Scott ska försöka fixa ett jobb och få lite ordning på sitt liv. Lite kärlek släntrar in också.

The King of Staten Island är två timmar och en kvarts hyfsad underhållning, med stunder av drama.