Protester utanför premiärministerns hem

Sammanlänkade av tjocka kedjor runt midjorna och med armarna fästa vid varandra i rör försökte demonstranterna, liggandes på marken, blockera ingången till det israeliska parlamentet.



På TV-bilderna syns hur israelisk militär och polis försöka skingra protesten genom att bära bort demonstranterna, som samlats för att uttrycka sitt missnöje inför en omröstning om ett lagförslag som skulle ge den israeliska regeringen rätt att införa coronaåtgärder, utan parlamentets godkännande.

– Du kan inte ge regeringen makten att ta våra rättigheter utan kontroll från Knesset, sa en av demonstranterna till nyhetsbyrån Reuters.

Under de senaste veckorna har missnöjet med regeringens, och premiärministern Benjamin Netanyahus, hantering av coronakrisen vuxit i Israel, med återkommande protester.



Under natten samlades tusentals utanför premiärministerns bostad i Jerusalem, för att sedan tåga mot den israeliska parlamentsbyggnaden. Vattenkanoner sattes in för att skingra demonstranterna, och enligt polisen ska ett 30-tal person har gripits.

Kritiken handlar till stor del om att regeringen, av många israeler, inte anses ha gjort tillräckligt för att underlätta den svåra ekonomiska situation som coronakrisen lett till. Men missnöjet späs också på av korruptionsanklagelserna mot premiärministern Benjamin Netanyahu, som just nu står inför rätta åtalad misstänkt för att bland annat ha tagit emot dyra gåvor, och att ha försökt köpa sig positiv mediebevakning i utbyte mot politiska gentjänster.

– Vi vill ha förändring, inte en diktator, sa Amit som deltog i nattens protester.