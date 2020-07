Våld mot kvinnor ökar under pandemin

Samtalet när en chilensk kvinna låtsas beställa pizza för att pojkvännen som just slagit henne blodig inte ska misstänka att hon ringer polisen spreds på internet tidigare i våras.

– Hallå, jag skulle vilja beställa lite mat, säger kvinnan.

– Du har kommit till larmcentralen, säger polisen.

– Jag vet, svarar kvinnan.

Det var precis innan coronapandemin tvingade tusentals kvinnor i Latinamerika att sitta inlåsta med våldsamma män. I flera länder råder fortfarande utegångsförbud, och samtalen till kvinnofridslinjer och polisens larmcentraler har ökat stort i hela regionen.

I Peru har 30 kvinnor mördats och många fler utsatts för genusrelaterat våld. Över 500 försvunnit under sedan karantänen började. I Colombia har 100 kvinnor mördats sen i mars, de allra flesta av en närstående man. "Feminicidio" – som det kallas när kvinnor mördas för att de är kvinnor – är det enda brottet som inte minskat i Bogotá under flera månaders utegångsförbud. I Brasilien visar en ny studie att feminicidios ökat med 22% under mars och april, jämfört med året innan.

Mäns våld mot kvinnor var ett stort problem i Latinamerika redan innan pandemin. Forskare pekar på ekonomisk ojämlikhet som en av de viktigaste orsakerna, tillsammans med bristfälliga möjligheter till utbildning och därmed till ekonomiskt oberoende.

Och flera månaders utegångsförbud har förstärkt de ekonomiska ojämlikheterna. Latinamerikanska kvinnor arbetar i högre utsträckning i den informella sektorn, i servicesektorn eller som hembiträden, där de ofta saknar sociala skyddsnät.