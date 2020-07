Ryskt filmstöd till lättsamma filmer

Den ryska komedin "Good as new" väntas bli en av de första som visas på ryska biografer när de öppnar igen efter att ha varit stängda under våren och sommaren. Och just komedier är något som kommer att dominera det ryska filmutbudet i höst, enligt den ryska kulturministern Olga Ljubimova.

– Tittarna är trötta på att sitta hemma, och är inte redo för tyngre dramafilmer. Den typen av filmer får vänta tills vintern, sa Olga Ljubimova till ryska medier när hon presenterade den ryska regeringens höstplaner för biograferna och filmindustrin i Ryssland.

De ryska biograferna och den ryska filmindustrin har lidit ekonomiskt av pandemin och åtgärderna för att minska smittspridningen i Ryssland. Enligt Olga Ljubimova kommer kulturministeriet att ge stöd bland annat i form av bidrag och skattelättnader för ryska filmproduktioner.

Film har en särställning i Rysslands kulturpolitik och från kulturministeriet har man tidigare understrukit att man inte är beredd att ge stöd till filmer som inte ligger i linje med Kremls ambitioner och ideologi. Under hösten inbegriper det alltså att höja humöret hos ryssarna under pandemin.

Enligt den officiella ryska statistiken har över 800 000 personer smittats av coronaviruset i Ryssland.