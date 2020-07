Tuff tid för flygbussarna – kör nästan tomma

Det är en tuff tid för företaget Flygbussarna, som trafikerar linjer till sju svenska flygplatser. När pandemin bröt ut fick ledningen korttidspermittera samtliga av de omkring 450 anställda, och minska antalet avgångar med omkring 85 procent.

– Till en början tappade vi 90-95 procent av vår omsättning. Nu ser det lite bättre ut, men det är fortfarande en väldigt långsam återhämtning som pågår. Vi ser också att vi inte kommer vara tillbaka på nivåer innan coronapandemin, det kommer ta några år och det är vad flygbranschen också, säger affärschefen Zakaria Abna Aissa.

Coronapandemins utbrott i Europa sammanföll ungefär samtidigt som det norska statliga bolaget Vy tog över verksamheten, efter att ett köp på omkring 1,2 miljarder kronor blev färdigt i slutet av förra året.

De nya ägarbolagets tajming kunde med andra ord ha varit bättre, men enligt Zakaria Abna Aissa ser han en svag förbättring i antalet resenärer som en gång i halvtimmen reser mot Arlanda.

– Från början var det i princip en eller två på bussarna, men det är betydligt fler nu. Ska inte säga att vi gör vinst på det, men vi ser att det sakta, sakta ökar.

Ekot har sökt Flygbussarnas konkurrent Flixbus, som bland annat dragit ned på sina avgångar mellan Stockholm och Arlanda under pandemin, utan att lyckas. Tågkonkurrenten Arlanda Express berättar för Ekot att man precis som konkurrenterna minskat omsättningen under pandemin, men att man under sommaren börjat växla upp i antalet avgångar igen.