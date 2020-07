Kommunal: Ingen stor oro över alkolås

– Det vi får från våra medlemmar, och även från ombud, är att det inte är några starka signaler om att det just är alkolåsen som är en oroskälla. Det finns det på en depå där det har varit mer sådana diskussioner, säger Helene Johansson, ombudsman på Kommunal.

Helene Johansson är ombudsman med ansvar för trafiken i Stockholms län. Men hon har varit i kontakt med kolleger runt om i landet som har samma bild att alkolås inte är en stor fråga vad gäller oro för smittspridning. Men vid ett garage finns det alltså en oro.

– Så sent som igår pratade jag med huvudskyddsombudet på den depån. Jag sa det att om det är oro på just er depå, då får man ju lägga en 6:6a som det heter, en begäran om mer utredning. Och det har vi gjort hos åtminstone en – just det bolaget där den här depån ingår för att få mer kompletterande svar från tillverkarna.

Men enligt den information Kommunal har fått så ska det inte vara någon risk för smittspridning om förarna följer de säkerhetsanvisningar som ges.

– Det vi har fått till oss via smittskyddet och även från huvudmannen då, SL i Stockholm, är att om du har ett eget munstycke, sköter handhygienen, har handsprit och torkar av runt förarplatsen så ska det vara tillräckligt. Och det är det som de som tillverkar alkolåsen har sagt till oss.