Berlins klubbar i fara efter coronastängning

Enligt en ny undersökning kommer två tredjedelar tvingas stänga för gott om läget inte förändras.

Kön ringlar lång utanför en av Berlins mest kända klubbar – Berghain – i stadsdelen Fridriechahein, men idag är till den pågående konstutställningen i samma hus.

Nellie Krage från Schweiz brukar gå på klubb, men säger att i brist på dem är hon här för att lyssna på ljudinstallationen av konstnärsduon tamtam.

Klubblivet är för många en del av Berlins identitet – och har också stor ekonomisk betydelse. Tre miljoner turister åker varje år till stan för att gå på klubb och de beräknas dra in motsvarande 15 miljarder kronor i turistintäkter, enligt Clubcommissionen som organiserar Berlins klubbar. Och nu uppger alltså två tredjedelar av deras medlemmar att de bara kommer att hålla ut max tre månader till.

Tarek Sadi som ofta går på klubb, tycker att det är synd, men säger att det vore oansvarigt att öppna nu.

Staden Berlin har redan skjutit till flera stödpaket till klubbarna, men efter fem månaders stängning är det inte nog. Just nu diskuteras ett politiskt förslag om att tillåta fler utomhusklubbar – i sommar har flera illegala klubbevenemang anordnats i parker och skogsområden i Berlin. Och det vore dumt om fler ägde rum under okontrellerade illegala former, säger Lutz Leichsenring, talesperson för Clubcommissionen.

– Under fri himmel skulle det vara möjligt att anordna klubbar utan risk för spridning, enligt Lutz Leichsenring.

Men än så länge får klubbarna försöka klara sig med bidrag, crowd-funding och bi-inkomster som konstutställningen på Berghain, men trots den långa kön - är den långt ifrån lika lång som när det brukas klubbas här, säger Tarek Sadi.