"Borta med vinden"-stjärnan död

Olivia de Havilland fick sitt genombrott i filmen Kapten Blod, 1935, där hon spelade mot den då okände Errol Flynn. De två gjorde nio filmer tillsammans, bland annat Robin Hood.

Sin första Oscarsnominering fick de Havilland 1940 för sin biroll som Melanie i Borta med Vinden.

Men hennes bestämda arbete för att få mer komplexa roller, resulterade i Oscarsstatyetter för huvudrollerna i Kärlek som aldrig dör, To Each His Own, 1946, och Arvtagerskan 1949.