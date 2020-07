Mantels tredje bok om Cromwell kan ge henne det tredje Bookerpriset

Bland de andra nominerade finns amerikanska Anne Tyler med "Redhead by the side of the road".

Kritikerhyllade "Spegeln och ljuset" ("The mirror and the light") avslutar Mantels trilogi om Thomas Cromwell som föddes som son till en smed och som tog sig upp till samhällets toppskick och blev kung Henrik VIII:s rådgivare. Den släpptes i Storbritannien i våras och har omnämnts som en möjlig vinnare av just Bookerpriset.

Hilary Mantel har tilldelats priset två gånger tidigare, för de två tidigare böckerna i trilogin: "Wolf hall" (2009) och "För in de döda" (2012). "Spegeln och ljuset" ges ut på svenska i september.

Det prestigefyllda brittiska litteraturpriset har delats ut sedan 1969 och tilldelas varje år den författare som enligt juryn har gett ut den bästa romanen med engelska som originalspråk, oavsett författarens nationalitet. Prissumman är på 50 000 pund (ungefär 560 000 kronor).

Den nedkortade listan med kandidater presenteras den 15 september och vinnaren offentliggörs i november. Förra året gick det internationella Bookerpriset till den nordirländska författaren Anna Burns "Milkman".