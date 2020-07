Sommartipset: HBTQ-dokumentärer i stället för Prideparad

Att fira Pride, att gå i paraden, handlar om att synas. Att som minoritet ta plats i det offentliga rummet. Men Pride är också ett av de få tillfällen då hbtq-personer blir synliga för varandra i stor skala.



När Stockholm Pride nu försöker hitta ett covidanpassat sätt att överleva på, och den årliga paraden ställts in, finns det tid att fundera på en annan plats som skapat bilderna av hbtq-personer – både för oss själva och den stora allmänheten.



Dokumentärserien "Visible - out on TV" på Apple Plus är ett extremt ambitiöst försök att skildra utvecklingen av hbtq- närvaron i amerikansk tv – såväl i nyhetsprogram som tv-serier. Från att ha varit ett förbjudet ämne finns det nu folkkära serier som "Pose", "RuPauls Drag Race", "Will & Grace" och Ellens DeGeneres talkshow. Det är faktiskt oavbrutet spännande och gripande att se på. Och nostalgiskt - i alla fall om man som jag var en av de där som väntade på att det skulle bli HBTQ i serier som "Melrose Place", "Dynastin" och till och med "Lödder".

Lika intressant är Netflixdokumentären "Disclosure". Berättelsen om hur transpersoner skildrats på film och tv. Bägge dokumentärerna förklarar hur viktiga porträtten av HBTQ-personer på film och tv är. Och hur de både kan förtrycka och befria.