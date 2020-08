Tv-reklam centralt när 3 månader återstår innan valet i USA

– Vi kommer att visa skillnaderna mellan Joe Biden och Donald Trump, att Biden styrs av den radikala vänsterfalangen i partiet, säger Trumpkampanjens pressekreterare Hogan Gidley i Fox News om de nya tv-reklamfilmerna som kommer att börja visas idag.

Här framställs Joe Biden som en marionettdocka för det som beskrivs som den radikala vänsterfalangen inom Demokraterna. I sig inget nytt grepp för president Trump som länge försökt framställa Biden som styrd av vänstern, men återlanseringen av tv-reklamfilmerna är en del av en större omstart för Trumpkampanjen, som började med att han bytte ut sin kampanjchef för ett par veckor sedan, och kommer samtidigt som han ligger stadigt efter Joe Biden i opinionsmätningarna.



Donald Trumps nya kampanjchef Bill Stepien beslutade i förra veckan att stoppa all tv-reklam för att lägga om strategin för filmerna och var de visas, från vågmästarstater till delstater som öppnar förhandsröstningen tidigt, enligt Politico.



En av Joe Bidens senaste reklamfilmer, där han jämför sin arbetarklassbakgrund med Trumps välbärgade, visas just nu i Ohio en delstat som många demokrater avfärdat efter Trumps seger mot Clinton där för fyra år sen och som Biden köper reklamplats i för första gången. Ett tecken på att hans kampanj känner vind i seglen i de viktiga ”rostbältesstaterna”.



Med traditionellt valkampanjande helt uteslutet på grund av coronakrisen kan reklam på tv och sociala medier komma att bli ännu viktigare de kommande tre månaderna för båda kandidaterna när de ska visa vem som bäst kan hantera de historiska kriser som landet just nu genomlider.

Cecilia Khavar, USA-korrespondent