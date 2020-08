Lana Del Rey debuterar med ojämn spoken word

Det blir få överraskningar när Lana Del Rey nu tar sig an spoken word för första gången. Av texterna att döma är hon ständigt hjärtekrossad – med andra ord är det som vanligt med drottningen av sad girls.

Lana Del Reys melankoliska tongångar går utmärkt att översätta till spoken word. "Violet bent backwards over the grass" heter albumet och finns nu att höra som ljudbok. Det är 14 dikter lästa av henne själv, med musik av producenten Jack Antonoff. Vi hör piano, lite saxofon – men mest brus. Soundet är lo-fi, det distar ofta och det hela känns som ljudversionen av hennes drömska musikvideos med retrofilter.

Albumet är som bäst i början, med den första dikten, "LA who am I to love you". Los Angeles blir personifierad, och hon ger staden liv, agens. Hon frågar sig: vilken plats har människan i staden?

Ibland leker hon med språket och spoken word-formen kommer till sin rätt, men helheten är lite ojämn och vissa av är texterna något banala. Jag är därför mer bekymrad över hur Lana Del Rey ska föra över dikterna till den tryckta versionen, som kommer i september.

Storheten med "Violet bent backwards over the grass" är nämligen just framförandet och rösten som verktyg. Hennes annars så djupa stämma är utbytt till en viskning och man kommer nära som aldrig förr.