Rabatt på notan ska locka britter till krogen

Den tillfälliga matrabatten är ett försök från regeringens sida att få gästerna att återvända till landets restauranger, och på det sättet ge en extra skjuts till en del av näringslivet som sargats hårt av coronakrisen.

I London har till exempel restaurangerna bara varit öppna för gäster i en månad, sedan de tvingades stänga ner på grund av pandemin. Många har också mindre kapacitet i och med kraven på fysisk distans mellan kunderna.



72 000 matställen har anslutit sig till den här stödordningen, som gäller måndagar till onsdagar, under hela augusti.



När matgästerna betalar sin nota får de femtio procents rabatt, upp till maximalt tio pund per person, ungefär 114 svenska kronor. Regeringen ersätter sedan restaurangerna med resten av summan. Men alkoholhaltiga drycker ingår inte i erbudandet.



En av pubarna som gör reklam på sociala medier om att man är med i stödordningen är Alexandra i Wimbledon, där Sarah Dore sett en ökning i antalet bokningar och matgäster den här första dagen med Eat out to help out. Hon ser bara vinnare med stödet.

En del kritiker ifrågasätter däremot att även stora snabbmatskedjor omfattas av systemet, just när regeringen satt igång en kampanj för att minska övervikten i landet.

Roger Wilson, London

