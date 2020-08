Lyssnarnas begravningslåtar

På min begravning ska "Always look in the bright side of life" spelas.

- Dag Almgren

"Ska endast ha två låtar, ska börja med en Clown i mina kläder och avslutas med En dag ska jag ligga 6 fot under marken Båda med den otroliga artisten Totta Näslund"

- Mattias Nyström

"Väck mig inte imorgon av Emil Jensen. För mig betyder den att när jag är död är jag nöjd. Då har jag levt färdigt och befinner mig förhoppningsvis på ett bättre ställe."

- Åsa Svensson

"In Paradisum ur Gabriel Faurés Requiem. Sjungit den i kör en gång är så vacker. Och en kör måste det vara också. Är lite konservativ tycker inte det passar med en massa rocknroll i en kyrka men sån e jag"

- Ann Charlott Gensler

"När alla vännerna gått hem, med Gyllene tider."

- Johnny Mattsson

Hell aint a bad place to be, AC/DC

- Jonas Svensson

"November Rain med Guns N'Roses."

- Susan Steensbjerre

"När min vän Anne dog, som jag även sjöng ihop med i Ultreia gospelkör så sjöng kören "Inga bekymmer"-Ingemar Olsson, på hennes begravning. Den är oxå en låt som jag absolut vill ha på min begravning😏 den är lite speciell med lite afrikanska toner i 😊"

- Bitte Andersson

"Who wants to live Forever eller show must go on med Queen"

- Fosse Forsman

"Fly med Celine Dion!"

- Christina Fischer Svensson

"AC/DC - Highway to hell 😎😂

Vet då fasiken tar det med en klackspark, är liksom inte mina problem när detta ska ske 😆"

- Gustav Hansson