Förvärrat läge i Zimbabwe

Förhoppningarna var stora inför de utlovade protesterna i fredags, den 31 juli. Men efter att regimen utlyst utegångsförbud samt gripit flertalet oppositionella och aktivister inför demonstrationerna så var det inte många zimbabwier som vågade sig ut på gatorna för att göra sina röster hörda.

Sedan dess har ett dussintal aktivister och oppositionella gripits, enligt människorättsgrupper. Och totalt ska ett 60-tal personer vara gripna, enligt organisationen Zimbabwean Lawyers for Human Rights.

Muleya Mwananyanda på Amnesty International säger till den sydafrikanska tv-kanalen SABC att situationen blir allt värre

Protesterna har nu flyttat ut på nätet, och inte bara i Zimbabwe utan hashtagen #ZimbabweanLivesMatter hörs över hela kontinenten. Tusentals människor kräver att den zimbabwiska regeringen tar ansvar för att stoppa gripanden och våld mot oppositionella och aktivister.

Över 100 författare, skribenter och journalister har i ett öppet brev krävt att Zimbabwe ska uteslutas ur Afrikanska unionen - efter att den prisbelönte journalisten Hopewell Chin'ono greps i Zimbabwe för snart två veckor sedan. Han anklagas för att ha uppmanat till upplopp och våldsamheter då han stött förra veckans planerade demonstration, och avslöjat en stor korruptionsskandal som ledde till att hälsoministern fick avgå.

Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa sa under ett tv-sänt tal under förmiddagen att han förstår att zimbabwierna upplever svårigheter under coronapandemin men att det gemensamma målet för landet är en bättre ekonomi och fred - och anklagade ett fåtal zimbabwier att tillsammans med främmande makt försöka destabilisera landet.