Mycket på spel när 16 miljoner lankeser går till val

Får sittande regeringen två tredjedelar av rösterna så får landets största politiska dynasti, familjen Rajapaksa, en total majoritet. något som enligt kritiker kommer leda till en auktoritär nationalistisk regering som kan öka spänningarna i landet.



Regeringspartiet och landets nyvalde president Gotabaya Rajpaksa vill ha egen majoritet i parlamentet så att de kan ändra landets grundlag, säger Paikiasothy Saravanamuttu som är vd för tankesmedjan Center för Policy alternativs i Sri Lanka.

Under nio år fram till 2015 var den äldre brodern Mahinda Rajapaksa president. Han lever högt på att det var han som 2009 avslutade det inbördeskrig som i 26 år krävde minst 100 000 människors liv. Men under sitt ledarskap så krympte det demokratiska utrymmet i landet. All makt fanns hos presidenten, rättsväsende, polis och myndigheter löd under Mahinda Rajapaksa.

Men den regering som tog över då 2015 ändrade grundlagen och man införde en premiärministerpost som tillsammans med parlamentet gavs lika stor makt som presidenten. Och landets juridiska system verkar nu helt fritt.

Men dagens val kan var inledning till en återgång till att makten åter förskjuts till enbart presidenten och att landet åter kommer styras nationalistiskt och auktoritärt. Där minoritetsbefolkningarna, speciellt tamiler och muslimer, kommer få svårt att få sina röster hörda.

Det finns dessutom en stark oro bland människorättsförsvarare och journalister om gripanden och bortföranden så som skedde under det tidigare Rajapaksastyret.



Oppositionen är splittrad och utgör inget direkt hot mot den sittande premiärministern Mahinda Rajapaksas, den tidigare presidenten, chanser att säkra platsen i fem år. Förutom de två bröderna på premiärministerposten och presidentposten så finns ytterligare två bröder Rajapaksa i parlamentet och på höga poster.

Valresultatet väntas först på torsdag.