Varnades om faran i Beiruts hamn – agerade inte

– Vi ska reda ut vad som hänt och straffa de ansvariga, säger Libanons president Michel Aoun.



Idag meddelades att alla hamnarbetare som ansvarat för lagret där 2750 ton ammoniumnitrat förvarats i över sex år sätts i husarrest. Men regeringen tycks sen länge ha känt väl till de varor som antas ligga bakom de väldiga explosionerna som lämnat delar av staden i ruiner.

Enligt information publicerad i en branschtidning 2015 anlände de stora mängderna av det explosiva ämnet hamnen i september 2013, med ett fartyg på väg till Moçambique som stannade i Beirut på grund av tekniska problem. Fartyget förbjöds då från att segla vidare och övergavs snart av såväl besättning som ägare.

Ammoniumnitrat används som gödsel, men också för att tillverka bomber. På grund av de stora riskerna med den potentiellt farliga frakten lastades den av och fördes till ett lager i hamnen.

Lokala TV-kanaler rapporterar om hur cheferna för såväl Beiruts hamn som den libanesiska tullen idag berättat att myndigheterna flera gånger har ombetts att frakta bort varorna, men att, citat, "ingenting hände". Uppgifterna styrks av officiella dokument från tullen, som visar att sådana förfrågningar gjorts både 2014, 2015 och 2017.

Brevet från tullens generaldirektör daterat den 28 januari 2017, hänvisar till att de lagrade ämnena kan vara farliga och att man därför vill att det tas ett beslut om att skicka iväg eller sälja lasten. Totalt ska minst sex brev ha skickats utan att någon agerade.

Källor till nyhetsbyrån Reuters säger att branden ska ha startat i lagerlokal nummer nio igår eftermiddag, för att sedan sprida sig till lager 12, där ammoniumnitratet förvarades. Enligt uppgifterna ska lagret även ha inspekterats för ett halvår sedan, med varningar om att lasten skulle kunna "spränga hela Beirut" om den inte flyttades.