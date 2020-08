Sverigepremiär för omdebatterad film om konstnären Schjerfbeck

Filmen handlar om konstnären Helene Schjerfbecks konstnärskap och hennes relation till målaren och författaren Einar Reuter.

Filmen skapade rubriker redan innan filminspelningarna börjat och orsaken är att filmen är på finska, fastän den finlandssvenska konstnären Schjerfbeck var svenskspråkig.

Regissören Antti J. Jokinen säger att det aldrig var aktuellt att göra filmen på svenska:

– There is two reasons to it. One is that the book that it is based on was written in Finnish. The second one is that Einar Reuter was Finnish speaking. But the last and foremost reason, was that I could have never gotten the finances together in Finland if she spoke in Swedish, säger Antti J. Jokinen.

Huvudorsaken till att filmen är på finska, är att jag aldrig skulle ha fått tillräckligt stor finansiering för en film på svenska i Finland, säger Antti J. Jokinen. Han påpekar att boken som filmen är löst baserad på också är på finska och att en av filmens huvudkaraktärer, Einar Reuter, också var finskspråkig.

Konstnären Helene Schjerfbeck (1862–1946) är en av Finlands mest framgångsrika konstnärer. Hon är särskilt känd för sina avskalade självporträtt.

Filmidén uppstod när Antti J. Jokinen läste brev som Schjerfbeck skickat till konstnären Maria Wiik. Genom breven insåg han att det fanns en period i Schjerfbecks liv där hon kämpat för synlighet i de finländska konstnärskretsarna.

Breven till konstnären Maria Wiik fick Antti J. Jokinen att också bli intresserad av relationen mellan Helene Schjerfbeck och konstnären samt författaren Einar Reuter.

Antti J. Jokinen säger att han tycker att relationer oftast är intressanta och att den mellan Reuter och Schjerfbeck var särskilt spännande eftersom det inte var tydligt om det handlade om kärlek eller ett fan som beundrade en cool konstnär.

– They had a relationship, but was it a relationship of a fan to a really cool artist or was it love? So there is a very thin line that I thought was really interesting between these to guys, säger Antti J. Jokinen.