Fortfarande inget besked om stödpaket för kulturbranschen

Kulturminister Amanda Lind har den senaste veckan varit hårt ansatt av kulturorganisationer som är kritiska mot regeringens kulturpolitik under coronapandemin. Under regeringens pressfika under torsdagen fick Amanda Lind återigen frågan om ett eventuellt nytt stödpaket för kulturbranschen.

– Det är väldigt många inom kulturen som har tappat stora pengar under sommaren, som är en tid då många festivaler, konserter och föreställningar och ges. Regeringen har inte uteslutit några ytterligare stöd. Vi får återkomma med besked där, jag kan inte föregå budgetförhandlingarna. Men jag ser absolut behov av mer stöd till både kulturen och idrotten, säger Amanda Lind.

En annan fråga som har diskuterats handlar om hur de här stödpaketen i så fall skulle se ut. Sommaren är en av de mest lukrativa säsongerna för flera kulturbranscher, inte minst musikbranschen, och därför har frågan om eventuella stödpaket kommer att vara retroaktiva blivit aktuell. Då skulle ett stödpaket ersätta förluster som uppkommit sedan det förra stödpaketet upphörde i slutet av maj. Men det ville Amanda Lind inte spekulera om idag.

– Nu förfogar inte jag ensam över regeringens budgetarbete. Jag ser absolut att det finns ett stort behov inom både kulturen och idrotten, men jag kan inte föregå budgetförhandlingen.

Men ett mer konkret besked kom ändå under dagens pressträff. Regeringen har fått grönt ljus av EU-kommissionen för ett stöd om 500 miljoner kronor till medier under pandemin. På frågan om också företag som delar ut vinst till sina aktieägare kan komma ifråga för stödet hänvisade Amanda Lind till myndigheten för press, radio och tv som ska utforma reglerna för stödet, men berättade ändå hur hon själv tänker.

– Det vi sagt vad gäller de här 500 miljoner kronor, redaktionsstödet till medierna, är att det ska föreligga ett behov. Jag har oerhört svårt att se att man har ett behov om man har resurser för en aktieutdelning, säger Amanda Lind.