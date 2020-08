Recept: Tobias och Mårtens sparris med pilgrimsmusslor

Vit sparris 4 st

Pilgrimsmusslor 4 st

1 kruka salvia

100 g smör

salt och peppar



Skala sparrisen och skär av 3-4 cm av stammen på sparrisen, Lägg sparrisen i vakuumpåse och lägg i en klick smör och lite salt, försegla i vakuummaskin och lägg sedan i vattenbad med en cirkulator på 94 grader i ca 45 minuter. Alternativt koka sparrisen i saltat vatten ca 2 minuter. Hetta upp en stekpanna med lite matolja och stek pilgrimsmusslan kraftigt på ena sidan, vänd musslan efter ca 1,5 minut. Gå i med resterande smör och ös musslan med stekfettet. Lyft ur musslorna och lägg i salvian och låt smöret brynas. Lägg sparrisen på tallrik och lägg pilgrimsmusslorna över, toppa sedan med det brynta salviasmöret.



Flankstek 300 g

Örter efter smak

dragon 1 kruka

äggula 1 kruka

vinäger 1 msk

dijonsenap 1 tsk

matolja 2 dl

2 st silverlökar



Salta och peppra flanksteken, skala silverlöken och dela den på mitten, grilla flanksteken till en kärntemperatur på 53 grader. under tiden grillar du löken. Linda in flanksteken i folie och låt vila. Hacka örterna och lägg i 2 msk olja. Slå ihop en majonnäs genom att vispa äggula med vinäger och dijonsenap, häll försiktigt i oljan under kraftig vispning, smaka av med citron och hackad dragon. Skiva planksteken mot fibrerna och salta med lite flingsalt. lägg på tallrik och toppa med örtmixen, klicka ut dragonmajonnäsen och lägg över den grillade silverlöken.



Jordärtskocka 200 g

Löjrom 60 g

gräddfil 2 dl

röd lök 1 st

citron 1 st

dill 1 kruka

olja

salt och peppar



DAGEN INNAN:

lägg löjrom och gräddfil i varsitt kaffefilter och låt rinna av över natten i en sil eller likande. Skala jordärtskockan och stek dem i olja i en stekpanna, salta och peppra och kör sedan klart i ugnen tills de är mjuka. rök gräddfilen med rökpistol eller med rökflis i på en tallrik med skål över.(Gräddfilen behöver inte rökas men ger en trevlig smak) hacka rödlöken och koka den mjuk i vatten med citron, lägg sedan jordärtskockan på en tallrik och klicka ut gräddfil, löjrom och den kokta rödlöken, Toppa allt med klippt dill.