Kosovanska läkaren: Vården är illa ute

Sjukvården i Kosovo har inte kollapsat, men är illa ute efter att antalet covid-19-patienter ökat explosionsartat de senaste tre veckorna, säger läkaren Pleurat Seidiu. Efter en vår med en hård nedstängning och relativt få coronafall, öppnades Kosovos samhälle igen under juni och sen dess pekar coronasiffrorna uppåt.

Just nu vårdas över 700 personer på sjukhus för covid-19 och de senaste dagarna har omkring 15 dödsfall per dag rapporterats. Kosovo är ett av Europas fattigaste länder, med en sårbar hälsovård, som just nu lider brist på utrustning, sängplatser och även personal eftersom runt tio procent av alla läkare och sjuksköterskor också smittats på kort tid, enligt Pleurat Seidiu. Han befarar att de som jobbar ska bränna ut sig och hävdar att anstormningen av patienter påverkar vårdens kvalitet.

Sjukvården i Kosovo har tagit emot mycket sjukvårdsutrustning i bistånd från andra länder det senaste halvåret. Men vi hade förberett oss på att vårda ett lägre antal sjuka utspritt under en längre period, säger Pleurat Seidiu.

Regeringens budskap är att läget är pressat men under kontroll. För att motverka en fortsatt eskalering har bland annat folksamlingar med mer än fem personer förbjudits.

För att peppa sjukvårdspersonalen har premiärminister Avdullah Hoti besökt flera sjukhus, men nyligen visade det sig att han själv smittats, liksom en av hans ministerkollegor.