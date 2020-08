Fler blir långtidsarbetslösa

– Långtidsarbetslösheten ökar allt snabbare och en förklaring till det är att de personer som hade varit arbetslösa i några månader när pandemin började och som i normala tider sannolikt hade hittat ett jobb, de har drabbats av det här läget, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.



Den som har varit utan arbete i ett år eller mer räknas som långtidsarbetslös. Det gäller nu för 165 000 personer, 23 000 fler än för ett år sedan.



Men totalt sett har ökningstakten bromsat in under sommaren och 478 000 personer var arbetslösa i slutet av juli, vilket motsvarar en ökad arbetslöshetsnivå från 6,9 till 9,2 procent på ett år, enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Allra mest har arbetslösheten ökat bland ungdomar.



Tidigare trodde Arbetsförmedlingen att arbetslösheten skulle toppa på 11,4 procent i mars nästa år, nu är bedömningen 11,2 procent. Men allt beror på hur coronapandemin utvecklas, säger Annika Sundén.



– Vår bedömning är att arbetslösheten kommer att fortsätta att stiga. Hur den sedan kommer att utvecklas handlar mycket om vad som kommer att hända både i vår egen ekonomi men också i andra länder. Sveriges ekonomi är ju väldigt beroende av sin export.



3 600 personer varslades om uppsägning i juli, det är en normal nivå jämfört med krismånaderna i våras.



– Varslen har ju också påverkats och dämpats av de åtgärder som regeringen har satt in, framför allt korttidspermitteringar. Nu kommer de stöden att minska så det kommer också påverka vad som händer med varslen framöver, säger Annika Sundén.



Menar du att de kanske ökar då, eller?



– Det beror ju på vad som händer i ekonomin men korttidspermitteringarna har ju haft en tydligt dämpande effekt på antalet personer som har blivit varslade, säger Annika Sundén.