Ny målgrupp söker till polisutbildningen

– När jag pratar med mina kollegor som är med och intervjuar de sökande, då är det piloter, flygvärdinnor, det är folk från hotell och restaurangbranschen och det är säljare med mera, säger Anders Henckel, gruppchef vid polisens grundutbildning.

Trots att prövningen hos polisens Rekryteringsmyndighet under perioder stått still på grund av corona så har över 20.000 personer hittills i år ansökt om att få utbilda sig till polis, vilket är fler än under motsvarande period förra året.

En förändring mot tidigare år är att fler 40-plussare, och personer från yrkesgrupper som drabbats hårt av corona, nu vill bli poliser enligt Anders Henckel.

Han tror att det är positivt att personer med annan yrkesbakgrund nu söker sig till polisyrket:

– Vi ser jättepositivt på det. Dels när de går på polisutbildningen så kommer de kunna tillföra sina studiekamrater enormt mycket av sin erfarenhet och sin kunskap från ett helt annat håll då och sen kommer de också tillföra polismyndigheten mycket kunskap så jag tror att det kommer bli en väldigt bra effekt av detta.