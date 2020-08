Ny prognos: Svensk ekonomi växer igen

– Vi befinner oss i en synnerligen djup lågkonjunktur men vi har ändå en uppgång just nu.

Hur länge kommer lågkonjunkturen att bestå?

– Under 2021 kommer den här mycket djupa lågkonjunkturen att bestå om än på en mindre djup nivå än vad vi har nu. När vi gjorde en prognos i juni så trodde vi att ekonomin skulle normaliseras 2023 och vi gör ingen annan bedömning nu.



Under hela det andra kvartalet som slutade sista juni sjönk svensk BNP sammantaget med 8,6 procent men enligt Konjunkturinstitutet så var botten nådd redan i början av maj. Produktionen i industrin har börjat ta fart igen lite grann i takt med att de omfattande nedstängningarna i euroområdet har mildrats, något som gynnar exportindustrin.



Under hösten tror KI att svensk ekonomi kommer att växa med ett par procent per kvartal. Men arbetslösheten släpar efter och kommer att toppa först i början av nästa år på hela 10 procent.



Urban Hansson Brusewitz betonar samtidigt att framtidsutsikterna är osäkra beroende på hur coronapandemin utvecklas och uppgången som ligger i korten just nu kan vända till en nedgång igen.



– Det kan mycket väl bli så om vi skulle få en stark andra våg i Europa och delvis i Sverige, säger Urban Hansson Brusewitz.