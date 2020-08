Åtal i mordet på Jam Master Jay efter 20 år

Under 80-talet revolutionerade gruppen hiphopkultur. Istället för att klä sig i det mest spejsade, på gränsen till queer – extravaganta pälsar och färgglada skräddarsydda läderoutfits – spelade Run DMC konserter i enfärgade träningsoveraller och sneakers.

De skalade ner och paketerade produkten hiphop likt en snabbmatskedja paketerar ett hamburgarmål. Det funkade, albumet Raising Hell blev det första rap-albumet med platinum-certifikat. Gruppens besatthet av märket Adidas ledde till ett officiellt sponsorsamarbete – första gången Adidas samarbetade med en hiphopakt, långt ifrån den sista. Jam Master Jay sägs vara hjärnan bakom allt detta.

Mot slutet av sitt 37-åriga liv sysslade Jam Master Jay med talangscouting – han grundade Scratch Academy, som än i dag lär ut DJ-teknik till barn, och var först med att upptäcka rapparen 50 Cent. När han hittades mördad i sin studio i New York år 2002 greps hiphopvärlden av en enorm sorg.

Mordet löstes aldrig, likt flera andra profilerade hiphopartister som mördats – från 2pac och Biggie på 90-talet till Pop Smoke tidigare i år. Det råder en frustration kring dessa olösta mord, och misstankar om att amerikansk polis inte prioriterar mordutredningar där offret var del av en polisföraktande kultur.

De två åtalade männen är 53 och 36 år gamla, varav den äldre redan avtjänar ett federalt fängelsestraff för rån och den yngre nu gripits. Jam Master Jays mural pryder ett bibliotek i Hollis-stadsdelen i Queens New York där han kommer ifrån. På den yngre åtalades Instagram finns flera bilder där han står framför just den muralen, med bildtexten RIP, Rest in Peace.