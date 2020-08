Analytiker: Rusningen på börsen är logisk

– Det finns väldigt mycket pengar i det finansiella systemet som jagar avkastning. Och det är minusräntor på obligationer och tittar man efter inflationen så är avkastningen ännu sämre. Och stora pensionsförvaltare som måste få positiv avkastning för att få pensionerna att växa måste ta lite risk och då är börsen faktiskt ett väldigt vettigt alternativ, säger han.



Martin Guri tror att Stockholmsbörsen vid årsskiftet kommer att hamna klart på plus jämfört med förra året eftersom aktieplacerarna redan i aktiekurserna har med den ekonomiska återhämtning som man räknar med ska komma nästa år. Och 2021 kan mycket väl bli ett genomsnittligt börsår.



– Grovt förenklat brukar ju bolagsvinsterna stiga ungefär tio procent per år och över tid är det det som också börsen brukar stiga.



Men han utesluter inte att det kan komma en rejäl dipp:



– Ja, börsen kan ju alltid under en vecka gå ner med tio procent på grund av att det händer saker och ting. Man blir nervös av olika anledningar.



Teknikaktierna tillhör de verkliga vinnarna, speciellt i USA. Värdet på Teslaaktien till exempel har mer än fyrdubblats under året. Det förklarar Martin Guri med att placerarna gillar tillväxtbolag och bolag som tillverkar sånt som är bra för klimatet.



– Allting som är grönt och har med el att göra är väldigt högt värderat. Och växer det dessutom och som Tesla visar åtminstone lite vinst just nu så tenderar det att bli lite hypat. Så är det från tid till annan och Tesla tillhör den familjen just nu. Det finns många bolag i världen som visar upp liknande tecken men Tesla är det som är mest känt.