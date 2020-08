Tungviktare tar ton när valkampen hårdnar i USA

– Låt oss kämpa med övertygelse, sade Kamala Harris när hon accepterade partiets officiella nominering till vice presidentkandidat. Hon var huvudakten under dag tre av Demokraternas online-konvent där flera av partiets tungviktare framträdde via länk.



Tidigare presidenten Barack Obama levererade en hård attack mot president Trump när han sade att Donald Trump aldrig visat något intresse av att använda sin makt för andra än sig själv och sina vänner.



Barack Obama fortsatte på ett tema som varit genomgående under veckans konvent, nämligen att årets val är det mest betydelsefulla i modern tid och att fyra år till med president Trump måste undvikas till varje pris.

Trump själv twittrade samtidigt som Obama talade att "Obama spionerade på min kampanj och åkte fast" .

Idag är sista dagen på Demokraternas konvent och huvudpersonen Joe Biden ska tala i Delaware och acceptera sitt partis nominering – en av de få gångerna under de senaste månaderna som han framträder offentligt.

Idag ska också president Trump hålla ett kampanjmöte från Joe Bidens födelsestad Scranton i Pennsylvania.