Dansbandsveteran och sommarbris på Topplistan

Båda förra veckans utmanare tog sig in på listan – och två nya utmanare tar sig an topplistan!



Lena Ström var tidigare sångerska i dansbandet CC & Lee, men kör solo sedan några år. Hon utmanar med låten Think and drive.



Rutin finns det också i Olofströmsmusikern Ingvar Björnson, som utmanar med låten Sommarbris, som han skrev mitt i smällkalla vintern.