Det är stopp i tågtrafiken på stambanan mellan Malmö C och Lund C. Detta på grund av en olycka som inträffade i Lund där en person blev påkörd av ett tåg vid klockan 10:00.

Olyckan påverkar tågtrafiken på sträckorna Malmö C - Stockholm C uppger SJ. Trafikverket har just nu ingen prognos för när trafiken kan återupptas.