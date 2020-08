Teaterchef om beskedet: ”Absurt att vi inte diskuterats tidigare”

– Det har känts nästan absurt att vi inte ens har blivit diskuterade när det är så viktigt med scenkonst, idrott och stora evenemang i människors liv, så jag är jätteglad att det lyfts upp. Spontant tycker jag att det är bra att titta på hur många man kan vara men jag tycker att man skulle jobba med procentsats, alltså 20 procent av en arena, säger Petra Brylander som är Uppsala stadsteaters Teaterchef och VD till P4 Uppland.

Kungliga operan i Stockholm hoppas nu att de till hösten får ta emot 500 personer vilket är ungefär hälften av deras kapacitet i vanliga fall. De har redan en detaljerad plan för hur det skulle gå till att ta emot publiken säger vd Birgitta Svendén och fortsätter:

– Vårt gamla operahus är dessutom genialiskt byggt i en sådan här situation. Vi har ju publik på många olika våningsplan vilket gör att man behöver inte samlas i en enda foajé vilket i det här läget är väldigt bra, säger Birgitta Svendén till Kulturnytt.

Om Piteås IF får möjlighet att släppa in större publik på matcherna kommer det inte göra någon större skillnad ekonomiskt eftersom personer som tidigare i år köpt årskort är de som kommer släppas in. Men ordförande Rikard Fahlman ser positivt på beskedet.

– Vi vet ju inte hur mycket publik man pratar om men varenda en som vi kan ta in är vi jätteglada för. Dels för att vi får publik som hejar på laget men även för de som får komma och titta, säger Rikard Fahlman till P4 Norrbotten.

Men klubbchefen i Degerfors IF är inte nöjd med dagens besked.

– Vi hade väl hoppats på att man skulle komma med ett beslut om en andel av totala publikkapaciteten eftersom vi har väldigt få sittplatser. Jag är bekymrad och besviken på förslaget, säger Suzanne Hellström till P4 Värmland.

När det kommer till det extra stödpaketet på 2,5 miljarder är Joppe Pihlgren, musiker och verksamhetschef på Svensk Live, försiktigt positiv.

– Räcker pengarna? Hur kommer de fördelas? Det kommer vi fortsätta prata med kulturdepartementet om förstås, säger Joppe Pihlgren till Kulturnytt.