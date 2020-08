Stor läcka avslöjar nya detaljer om Cyperns "gyllene pass"

I dagens avslöjande från det Qatar-baserade tv-bolaget Al Jazira, som Ekot tagit del av, avslöjas nu nya detaljer kring Cyperns omfattande handel med pass.

Det som läckan visar riskerar att äventyra EU:s säkerhet, menar experter.

– I och med att EU inte är starkare än den svagaste länken så kan ju det här bli en sorts trojansk häst. Personer som aldrig hade varit i fråga för att få uppehållstillstånd i ett land kan nu få det i ett annat land, säger Björn Fägersten på UI.

– Det skapar andra problem av kanske säkerhetspolitisk natur, säger Björn Fägersten.



EU-landet Cypern har länge kritiserats för sin försäljning av så kallade "golden passports", eller gyllene pass. För omkring 20 miljoner kronor har medborgare i länder utanför EU kunnat köpa sig ett cypriotiskt pass och därmed bli EU-medborgare. Passen ger bland annat rätten att leva och resa i hela EU.



Den omfattande läckan, som det Qatar-baserade tv-bolaget Al Jazira fått och som Ekot tagit del av i samarbete med Utrikespolitiska Institutets nättidning Utrikesmagasinet, avslöjar nu att Cypern under åren 2017 till 2019 ska ha sålt minst 2500 gyllene pass till personer som av Al Jazira beskrivs som högriskindivider.

Cypern-läckan ska innehålla exempelvis namn på 1 000 högt uppsatta ryska medborgare, många med vad Al Jazira kallar "starka kopplingar till Kreml". Enligt tv-bolaget finns också en politiker från Ukraina, kinesiska och indiska affärsmän samt en afghansk tidigare general.

Även personer som av Al Jazira benämns "högriskpersoner" från Venezuela, Kazakstan, Vietnam och Saudiarabien ska ha köpt EU-pass via Cypern.

Al Jazira lyfter bland annat fram en medlem av familjen bin Laden och en sydamerikansk bankir som av USA pekats ut som ansvarig för omfattande svindel på 2,4 miljarder dollar.

Björn Fägersten, programchef vid Utrikespolitiska institutets Europaprogram, menar att Cyperns omfattande handel med pass, som avslöjas i och med läckan, innebär en risk för samtliga EU:s länder – även Sverige.



– Det innebär ju att de har en möjlighet att röra sig relativt fritt i Europa, och att vi har svårare att ha kontroll över om de kommer in i Sverige eller inte. Vi har också svårare att kontrollera hur pengarna har genererats och var de kommer ifrån. Så jag skulle säga att det är en risk för alla länder, säger Björn Fägersten på UI.



Al Jaziras granskning visar att minst 35 personer, som Cypern sålt gyllene pass till under tidsperioden, antingen redan är dömda, utreds för brott i sina hemländer eller är föremål för internationella sanktioner. Flera utreds för korruption eller mutbrott.



Cyperns inrikesminister, Nicos Nouris, kommenterar avslöjandet via brev, och skriver:

– Samtliga pass har utfärdats i enlighet med de regler som gällde vid den tidpunkten. Så sent som i juli i år har vi också stramat upp reglerna kring passförsäljningen. Förfarandet strider inte mot vare sig cypriotiska eller europeiska regler, skriver Nicos Nouris i en kommentar.