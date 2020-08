Tiktok planerar stämma USA:s regering

Tiktok, som ägs av ett det kinesiska företaget Bytedance, förbjuds i USA om den inte får nya ägare.

I ordern hävdas att Tiktok samlar in data som riskerar att det kinesiska kommunistpartiet får tillgång till personlig information om de amerikanska användarna vilket appen förnekar.

Tiktok menar att de blivit orättvist och felaktigt behandlade och har redan hotat ta fallet vidare till amerikanska domstolar. Enligt företaget planeras nu stämningsansökan att lämnas in under den kommande veckan, skriver The New York Times.