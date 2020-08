Nobelpristagare kallad till förhör

På Självständighetstorget där demonstranter samlats igår kväll i sensommarvärmen var ingen direkt förvånad och flera hade gripits tidigare under kvällen.



– Jag tror att det främst är ett sätt att göra folk rädda, göra oss alla rädda. Genom att sätta dit kända symboler som Svetlana Aleksijevitj så vill de att vi alla ska krypa in under en bänk och gömma oss, säger Ludmila.



Nobelpristagaren i litteratur har kallats till förhör som ett vittne i utredningen som man påbörjat i Belarus mot det oppositionsråd, som Aleksijevitj är kopplat till, och som bildades för att arbeta fram ett maktskifte efter presidentvalet för två veckor sedan.



Oppositionens övergångsråd är satt under hård press. På måndagen greps två andra medlemmar i rådet och en tredje, den gamle kulturministern och teaterchefen Pavel Latusjko är idag kallad till förhör.



På självständighetstorget var det dagen efter helgens jättemanifestation. Några hundra, mest unga, dansar folkdans, håller tal, sjunger och ropar.

Det pågår ett musikkrig på torget. Från taket på ett stort pampigt hus dånar det musik från sovjetisk tid, allt för att störa och göra det svårt att höras nere bland demonstranterna.



Sergej och hans flickvän dansar tätt och kramas i ett hörn. Att oppositionens råd undersöks är tråkigt, men Sergej ser det också som en seger. Regimen pekar tydligt ut vem de är som mest rädda för och Svetlana Aleksijevitj är mycket ansedd och populär.



– Vi dansar för att vi vill dansa och för att befria landet från tyrannen Lukasjenko, säger Sergej och de två dansar vidare i sommarkvällen.