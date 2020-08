Trump Jr: ”Valet står mellan kyrkan eller vandalism”

I det här valet står kyrkan, jobben och skolan mot vandalism och upplopp sa Donald Trump Jr, presidentens äldsta son och budskapet under talet symboliserade till stora delar temat under kvällen.



Nämligen att det Republikanerna menar är Trumps framgångar de senaste fyra åren kommer utraderas och USA bli ett land av laglöshet och kaos om Joe Biden vinner valet. Precis som Demokraterna förra veckan målade upp en mörk framtid för landet om president Trump vinner.

Tv-sändningen påminde mer om ett traditionellt konvent än Demokraternas online-möte, de flesta talarna framträdde från ett podium på en flaggprydd scen i en tom marmorsal i Washington, många av dem amerikaner med personliga historier om hur Trumps politik hjälpt dem.



Bland andra en man vars dotter dödades i Parkland-skolskjutningen i Florida. Nikki Haley, tidigare FN-ambassadör, och enligt spekulationer, en möjlig framtida presidentkandidat hördes också och Vernon Jones, en Demokrat från Georgias delstatsparlament som sade att han tänker rösta på Donald Trump för att Demokraterna tagit svarta väljare för givna i åratal.



Huvudpersonen under veckan, President Trump själv sågs i flera förinspelade videor men talade också direkt vid olika sammankomster under gårdagen, till exempel när han tog emot partiets nominering från en mässhall i North Carolina då han sa han något både Republikaner och Demokrater verkar hålla med varandra om just nu.



”Det här är det viktigaste valet i vår historia”.