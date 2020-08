Ännu en historisk byggnad i Istanbul blir moské

Choramuseet, eller Kariyemoskén som den nu kallas i Turkiet, ligger i Istanbuls historiska kvarter och är upptaget på Unescos världsarvslista. Presidentbeslutet att omvandla det nuvarande museet till moské har fått stor uppmärksamhet i turkiska medier.

Byggnaden är en av de viktigaste kulturarvsbyggnaderna i historien om det Bysantinska riket, framförallt i form av bysantinsk 1300-talsmosaik på väggarna.

Själva byggnaden uppfördes på 400-talet, och var då en kyrka. Därefter blev den till en moské under det Ottomanska riket på 1500-talet. Under den turkiska republiken fick moskén 1945 status som museum.

Liksom i fallet med Hagia Sofia så väntas de kristna mosaikerna täckas över under de muslimska gudstjänsterna och flera internationella kulturarvsforskare, som bland annat The art newspaper talat med, är oroliga för att det kristna kulturarvet i Turkiet nu blir ännu mer otillgängligt för forskare och besökare.



Under de senaste åren har Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, vars kärnväljare framförallt består av Turkiets konservativa muslimer, fattat flera beslut som återupplivar ideal från det Ottomanska riket, ett arv som ända sedan det republikanska och sekulära Turkiet grundades har varit tillbakatryckt.