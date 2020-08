Andrea Tarrodi specialskriver musik till BBC Proms finalkväll

Uppdraget var att skriva ett stycke om coronapandemin, men att skriva musik om pandemin var inte helt lätt, enligt Andrea Tarrodi.

– Jag hittade en ingång efter ett tag. Jag beslöt mig för att det inte skulle handla om covid-19, utan mer om vad det resulterat i. Att många människor är isolerade och ensamma. Där hittade jag en bra ingång till musiken.

Hur stort är det här uppdraget för dig?

– Det är jättestort. Det största jag haft tror jag. Just Last night of the proms, det är så spritt, med en sådan stor publik och det sänds ju runt om i världen. Jag blev superglad. Det var därför jag sa ja direkt utan att hinna tänka på om jag skulle hinna eller inte.

Om du skulle beskriva stycket med ord, hur låter det då?

– Det börjar ganska mörkt med tremolo i timpani, kontrabas och cello. Sedan kommer ett litet virus in i flöjterna och klarinetterna. Viruset fortplantar sig genom orkestern och tas sedan över av stråkarna. Det börjar ganska lugnt och ödesmättat sedan böljar det framåt och blir snabbare och snabbare och starkare och starkare. Så hela stycket är som ett långt crescendo.

Andrea Tarrodis stycke "Solus" uruppförs under BBC Proms avslutningskväll den 12 september.