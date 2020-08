TV-serien Vita Huset tillbaka i rutan

Det rör sig om ett specialavsnitt på tv-kanalen HBO Max och är tänkt att locka tittarna att rösta i höstens val i USA, rapporterar Variety.

Programmet ska uppmärksamma Michelle Obamas organisation "When we all vote", som arbetar för ökat valdeltagande.

Vita Huset handlar om medarbetarna på den amerikanske presidentens kontor, på engelska kallat "The West wing".

Flera av stjärnorna från serien som sändes sista gången 2006 ska vara med i avsnittet som spelas in på en teater i Los Angeles i oktober, bland annat Martin Sheen, Rob Lowe, Allison Janney, och Bradley Whitford.

"Vita husets" skapare Aaron Sorkin skriver manus till avsnittet, som regisseras av Thomas Schlamme, som även regisserade många avsnitt av originalserien.

"Vita huset" hade premiär 1999 och vann under sina sju säsonger bland annat 27 Emmystatyetter.