Legendarisk afroamerikansk konst på Bildmuseet

På torsdagen öppnade Bildmuseet i Umeå med nya coronariktlinjer och utställningen om den Harlemfödda Faith Ringgold är nu invigd. Konstnärens stora, ofta färggranna konstverk som skildrar verkligheten för svarta amerikaner. Konstverk som ofta bär på en djup historia.

På väggen hänger ett stort textilverk från slutet av 1990-talet. Solen går ner över ett hav fullt av paniklsagna och drunknande slavar. I bakgrunden brinner skeppet som skulle tagit de till USA och i förgrunden tornar en afroamerikansk frihetsgudinna. Verkets namn är "We Came To America".

– I vattnet runtomkring hela motivet är de här svarta kropparna som förgås och man ser män och kvinnor som sträcker armar mot skyn. Det finns en koppling till 1800-talskonstnären Turner som också hade ett motiv av ett brinnande skepp. Originaltiteln på hans verk var: "Slavers throwing the dead and dying overboard, a typhoon coming in", säger museiintendent Anders Jansson och fortsätter:

– Skillnaden mellan Turners målning och den här är att Turners perspektiv är slavägarnas. Faiths perspektiv är slavarnas, säger museiintendent Anders Jansson.

När Black Lives Matter-protesterna i somras började sprida sig över världen, stod Faith Ringgold-utställningen i princip färdig på Bildmuseet, men spridningen av coronaviruset hade gjort att museet tagit beslutet att hålla stängt. Fram tills nu.

– I förhållande till utställningen och det som hände på gatorna kändes det väldigt märkligt. Just innan sommaren fanns det väldigt många oklarheter kring pandemin. Går det ner i Stockholm? Går det upp i Västerbotten? När kommer toppen? På så sätt var det nog rätt beslut att hålla stängt och nu när vi öppnar känner vi att vi kan göra det säkert, säger Anders Jansson.

Snart 90-åriga Faith Ringgold har nyligen sagt i intervjuer att protestviljan hon sett hos de unga har återväckt hennes lust att skapa konst. Museiintendent Anders Jansson är imponerad.

– Hon jobbar på fortfarande i New Jersey och det är fantastiskt. Jag tror att i spåren av Black Lives Matter har vi att se fram emot nya verk av Faith Ringgold, säger Anders Jansson.