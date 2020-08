The stora litteraturpriset The International Booker Prize har just tilldelats boken De avond is ongemak / The discomfort of Evening av den nederländska författaren Mareijke Lucas Rejnfeld. Översatt till engelska av Michele Hutchinson.

Priset tilldelas varje år till en bok översatt till engelska.

Romanen utkommer på svenska våren 2021 med titeln Obehaget om kvällarna, i översättning av Olov Hyllienmark.



