Storspigg tar över längs Östersjökusten

En ny svensk studie som analyserat data från nära 40 års provfisken av yngel i skärgårdsvikar, visar på gradvisa så kallade regimskiften längs den svenska Östersjökusten.

Platser som tidigare dominerats av stora rovfiskar som abborre och gädda, domineras nu av storspiggen. De här skiftena har enligt studien successivt spritt sig längs kusten sedan 1990-talet. Storspigg har stor påverkan på ekosystemet trots sin lilla storlek, eftersom den bland annat äter upp både ägg och larver av andra arter.

"Men varför man ser de här förändringarna längs kusten är fortfarande oklart" säger Johan Eklöf, docent i marin ekologi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

