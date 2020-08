Jonas Sjöstedt (V) sommartalade i Umeå

Huvudbudskapet i Sjöstedts tal var att satsningarna i den kommande budgeten måste gå till sjukvården och omsorgen, och inte till vad han anser vara dyra och ineffektiva åtgärder som att sänka arbetsgivaravgiften för unga.

Om regeringen ändå kommer att lägga fram förslaget, säger Jonas Sjöstedt att det kommer att stoppas i riksdagen med hjälp av Moderaterna, precis som tidigare skedde med förslaget om friår.

– Gör inga dyra, ineffektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften för unga, sa partiledaren.

Jonas Sjöstedt sa att regeringen måste inse att de inte har egen majoritet i riksdagen och att om Vänsterpartiet får stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna så är det en majoritet emot.



Sjöstedt kräver att satsningarna istället ska gå till sjukvård och omsorg.

– Det här innebär ju att vi sätter välfärden först. Alla de som slitit med covid-vården i äldreomsorg och sjukvård, det är deras tur nu. Och det här är en väldigt ogenomtänkt och dyr skattesänkning som föreslås. Om det läggs fram, då kommer vi att kontakta med Moderaterna och Kristdemokraterna och försöka se till att dom pengarna istället går till bättre sjukvård och fler anställda på våra äldreboenden.

Förslaget om sänkt arbetsgivaravgift skulle kosta 11,5 miljarder per år enligt det förslag som Centerpartiet lade fram igår och det förhandlas med regeringen inför budgeten.

I sitt tal upprepade Jonas Sjöstedt också Vänsterpartiets hot att fälla Stefan Löfvens regering, med hjälp av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, om fack och arbetsgivare inte lyckas i sina förhandlingar om LAS, lagen om anställningsskydd, och det istället blir LAS-utredningens förslag som blir verklighet.

– I samma ögonblick som det står klart att Stefan Löfven har för avsikt att lägga fram utredningens förslag så kan han inte längre vara Sveriges statsminister, sa Sjöstedt.

Vänsterpartiet kom också med ett förslag att stärka ekonomin i dom minsta och fattigaste kommunerna i Sverige. Skillnaden i kommunalskatt är som mest sex kronor per intjänad hundralapp. Fattiga kommuner med under 20 000 invånare skulle kunna få upp till 12 miljoner kronor per år, enligt Jonas Sjöstedt.

– Det är en mycket djup ekonomisk kris i många små kommuner i landsbygdssverige, och vill vi att människor ska bo och leva i hela Sverige så måste det finnas äldreomsorg och skolor och annat som fungerar.