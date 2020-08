Rekordökning av tv-tittandet i Sverige

Det visar siffror från analysföretaget Mediavision som gäller årets andra kvartal. Ökningen tros bero på coronapandemin, som tvingat folk att hålla sig hemma och ändra sina vanor.

Tittandet på linjär tv, att se programmen när de sänds, ökade med 5 procent, och det är tack vare tittarna i gruppen 60 plus. Den gruppen har även ökat när det gäller streamat tittande – vilket innebär en breddning i onlinepubliken.



Den dagliga räckvidden för strömmad tv, hur många som tittar en genomsnittlig dag, uppmättes till nästan 70 % för åldersspannet 15 till 74 år. Det är ett nytt rekord och fler än 600 000 nya tittare har tillkommit på ett år.



Svenskarna lägger också mer tid på att se på tv och onlinevideo, nästan en halvtimme mer per dag jämfört med förra våren. Däremot har inte tittandet på betald streaming ökat i lika hög takt som tidigare enligt MMS.



Under sommaren minskade det linjära tittandet igen, till mindre än förra året, vilket kan bero på ett uteblivna sportevenemang.



Bland dem som gynnats av ökat tittande på nyheter och aktualitetsprogram är SVT Play och TV 4 Play. Mest populärt är fortfarande drama - under våren ägnades hälften av allt onlinetittande till dramaserier. Bland dem SVT:s succé "Normala människor".