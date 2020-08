"Black Panther gjorde Chadwick Boseman till ikon"

I helgen blev det känt att den 43-årige amerikanske skådespelaren Chadwick Boseman dött i cancer.

2018 års superhjältefilm Black Panther slog många rekord: det blev den mest inkomsbringande filmen av en svart regissör någonsin och världens nionde mest inkomstbringande film alla kategorier.

I centrum av all uppståndelse fanns skådespelaren Chadwick Boseman. Han spelade kung T'Challa, det afrikanska landet Wakandas härskare som när världen var i fara plockade fram sin mask och förvandlades till superhjälten Black Panther.

Filmens afrofuturistiska miljöer som vävdes samman med teman om etnicitet, postkolonialt arv och status landade väl även hos kritikerna som förundrades över hur bra den actionpackade superhjältefilmen lyckades med att balansera bred underhållning och djupt allvar.

Och om vi ser till Chadwick Bosemans karriär, är det inte alls förvånande att det var just han som fick klä på sig Black Panthers svarta trikåer.

Han har spelat många legendarer ur den afroamerikanska historien.

2013 slog han igenom i filmen "42" där han spelade huvudrollen som baseballstjärnan Jackie Robinson. Och bara ett år senare plockade han på sig samettskostymen och iklädde sig rollen som James Brown i "Get On Up".

2017 gestaltade han också en ung Thurgood Marshall, mannen som slutligen blev den förste svarte amerikanen i högsta domstolen.

Med det var med rollen som T'Challa i Black Panther där Chadwick Boseman gick från att skildra andra ikoner till att själv nå ikonstatus.

Det är svårt att i efterhand veta hur Hollywoods mångfaldstänk hade utvecklat sig, utan Black Panthers Oscarsnomineringar och de hundratals miljoner dollarna i biljettintäkter.

Hollywood-maskineriet tycks nu så sakteliga börjat inse att människor med annan bakgrund än vit också måste få berätta sina berättelser. Att världen blir rikare om fler röster får ta plats, både framför och bakom filmkameran.

De första stapplande stegen i den riktningen verkar i alla fall ha tagits och en sak är klar: utan Chadwick Boseman och utan Black Panther hade det aldrig nått så här långt, så här snabbt.

En enastående karriär fick så ett abrupt slut i lördags, den 29 augusti 2020, när det på Chadwick Bosemans Twitter-konto blev offentligt att han dött efter fyra års kamp mot tjocktarmscancer.

Fansen var inte sena med att visa honom sin uppskattning. Bilden och inlägget blev snabbt Twitters mest gillade någonsin och det har delats över 3 miljoner gånger.

Kända idrottsmän, artister och politiker har uttalat sig. Alla sörjer de ett liv som tog slut för fort, men hyllar en karriär full av historiska lärdomar och framtidsförvandlande filmer.

Vi fick inte chansen att se Chadwick Boseman åldras på bioduken, men hans avtryck i filmvärlden kommer leva vidare en lång tid framöver.

Det återstår väl bara att säga, Wakanda Forever.