Museibesöken har minskat kraftigt

De populära Stockholmsmuseerna Naturhistoriska riksmuseet och Vasamuseet har båda tappat 96 procent av sina besökare i juli i år, jämfört med förra året. En anledning är att Vasamuseet släpper in max 500 besökare per dag och Naturhistoriska riksmuseet max 120 besökare per dag.

– Det har ju varit tomt och tyst jämfört med hur det brukar på en plats fylld med spring och lek, säger Martin Testorf, vetenskapskommunikatör vid Naturhistoriska museet.

Han berättar att dagen är indelad i tre pass och det totalt befinner sig 50 personer i byggnaden samtidigt, inklusive personal. Trots att museerna inte behöver begränsa antalet besökare till 50 personer har Naturhistoriska riksmuseet ändå valt att göra det.

– Som statlig myndighet tänkte vi, hur ska vi vara ett föredöme och öppna under en pandemi, vi kör på 50-gränsen och satsar hårt på de digitala upplevelserna så att vi fortfarande når ut till många.



Kulturnytt har varit i kontakt med ett 20-tal museer runt om i landet och mer än hälften av museerna har tappat mer än 50 procent av sina besökare i juli i år, jämfört med samma tid förra året. Hur mycket de har tappat beror bland annat på om de begränsat antalet besökare, minskat sina öppettider eller stängt ner delar av museet. Men de har även påverkats av färre utländska turister.



– Man har sett ett stort minskat antal besökare i många fall och det beror på allt ifrån att det är utländska turister som inte kommer till Sverige till att vi själva går ut mindre än vi brukar, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges museer.



På Naturhistoriska riksmuseet är dagens andra tvåtimmarspass snart slut, Caroline Alfredsson från Bollnäs är här med sin familj och hon är glad att museet har begränsat antalet besökare.

– Vi bor nära mina svärföräldrar som är över 70 så vi försökte välja ett ställe där vi visste att det skulle vara lite folk, säger Caroline Alfredson.