Trump framgångsrik i bokform

De senaste fyra åren har det släppts över 1200 unika boktitlar om Trump. Och de säljer också ovanligt bra, Mary L. Trumps bok "Too much and never enough" är till exempel inne på sin 20:e upplaga.

Det kan jämföras med de 500 böcker som släpptes om Barack Obama under hans första omgång som president.

Det är så många att det nu kommer en bok om 150 av de böcker som har släppts: "What were we thinking," heter den och är skriven av Washington Posts litteraturkritiker Carlos Lozada.

Detta enligt New York Times.