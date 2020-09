Keith Harings konstsamling säljs 30 år efter hans död

Den amerikanske konstnären Keith Hardings privata konstsamling ska auktioneras ut. Vinsten går till välgörenhet, och i samlingen finns bland annat verk av Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol och Roy Lichtenstein.

Det handlar om över 140 verk som ska säljas av Keith Haring-stiftelsen via Sothebys. Auktionen kallas "Dear Keith" och vinsten, som beräknas bli strax under en miljon dollar, går till The Center, en HBTQ-organisation i New York, som sedan tidigare har en väggmålning av Haring på en toalett.

I år är det 30 år sedan Keith Harding avled.