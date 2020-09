Rembrandt-målning som dömts ut som falsk kan vara äkta igen

Från att ha gått för att vara en äkta Rembrandt, till att på 1980-talet ha avfärdats som en falsk, har experter analyserat målningen igen och upptäckt att den är målad på en träskiva från samma träd som det som konstnären använt i andra verk.

Målningen av den sorgsna mannen ska analyseras ytterligare och under tiden kommer den att visas på museet The Ashmolean i Oxford, rapporterar The Guardian.